- Yaşam

Çizgili sırtlan ailesi fotokapanda

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, fotokapana yansıyan çizgili sırtlan ailesinin görüntüsünü paylaştı.

Çizgili sırtlan ailesi fotokapanda mask

Doğada yaban hayatın izlenmesi amacıyla yerleştirilen fotokapana, çizgili sırtlan ailesi yansıdı. Şanlıurfa'da kaydedilen görüntü, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada, 'Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) ailesinin tamamını kayda aldık galiba' notuyla paylaşıldı.

# fotokapan, çizgilisırtlan, Aile, sosyal

07 Nis 2024 - 12:42 DHA Ankara- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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