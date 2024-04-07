Yavru kargaları, itfaiye kurtardı

İstanbul, İkitelli OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 34 TP 7023 plakalı otomobil sürücüsü bulvar üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yolda savrularak orta refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisi ile ağacın dalında karga yuvasında bulunan 3 yavru karga yere düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazaya yaralanan bir kadını ambulans ile hastaneye götürdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yerde duran 3 yavru kargayı hemen muhafaza altına aldı. İtfaiye merdiveni ile karganın yuvasına ulaşan ekipler 3 yavru kargayı yuvasına bıraktı. Polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.