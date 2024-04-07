itfaiyeden 2 saatlik yavru kedi kurtarma operasyonu

Merkez Mahallesi Menekşe Sokak'ta bulunan bir binanın 5'inci katında oturanlar dün akşam saatlerinde banyodaki havalandırma boşluğundan miyavlama sesi geldiğini fark etti. Bir kedinin havalandırma boşluğuna düştüğünü anlayan ev sahipleri, yardım için itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde gelen itfaiye ekipleri, ellerindeki aparat ve sicimi kullanarak havalandırma penceresinden kediye ulaşmaya çalıştı. İki saat süren çaba sonunda kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Susamış haldeki yavru kediye enjektör ile su içirildi. İtfaiyecilere teşekkür eden ev sahibi, yavru kediyi veterinere götürüp sahipleneceğini söyledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.