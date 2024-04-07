Çubuk'tan Gazze'ye insanı yardım tırı uğurlandı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Çubuk şubesi tarafından "Özgürlük Filosu Yeniden Yola Çıkıyor" kampanyası kapsamında yardımların toplandığı tır, dualarla Gazze'ye uğurlandı.

Atatürk Parkı önünde düzenlenen uğurlamada konuşan İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, yardımların Gazze halkının sıkıntılarının bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla gönderildiğini söyledi. Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Şahin, "6 aydır Gazze'de kardeşlerimize soykırım düzenleniyor. Türkiye halkı her zaman her yerde olduğu gibi o mazlum halkımızın yanında, yanında olmaya da devam ediyor. Çubuk'tan 5 tır gönderiyoruz." dedi.

İHH Çubuk Şubesi Başkanı Abdülhamit Ateş de Çubuk İHH olarak her türlü doğal afette Türkiye başta olmak üzere dünyanın her yerine yardıma koştuklarını anlatarak, ilçeden birçok kişinin "Özgürlük Filosu"yla Gazze’ye gitmek için başvuruda bulunduğunu aktardı.

Filoyla direkt Akdeniz'den Gazze'ye ulaşacaklarına değinen Ateş, "Ablukayı ve ambargoyu da bu şekilde delmiş olacağız. O gemide bizim de yükümüz olması adına Çubuk'ta başlatmış olduğumuz çalışma sonucu 1 tırı buradan doldurduk, gönderiyoruz. Allah'a hamdolsun aynı zamanda 4 tır un hazır ve limanlara inşallah gidecek." diye konuştu.

İlçedeki çocukların da Gazzeli yaşıtlarına oyuncaklarını gönderdiği tır, dualar eşliğinde uğurlandı.

Törene, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve vatandaşlar katıldı.