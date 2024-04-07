Heyelan nedeniyle yollar kapandı

Hakkari Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü ile birlikte 11 köy ve mezranın ulaşımının sağlandığı yolda dün gece saatlerinde heyelan oldu. Karla karışık yağmur sırasında yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola aktı. Yol kapanırken, ihbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği’nden ekipler sevk edildi. Ekipler, yolu açmak için çalışma başattı.

Onbaşılar Köyü Muhtarı Husret Şen, yolda yağışlı havalarda sık sık heyelan meydana geldiğini belirterek, "Dün gece saatlerinde yağış sonrası yol, düşen heyelanla kapandı. Yolun açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. 2 güne yolun açılmasını bekliyoruz. 2020 yıllında yine bu çapta bir heyelan meydana gelmişti. O zaman da yolumuz 3 gün kapalı kalmıştı. Çalışma yapan ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.