Heyelan nedeniyle yollar kapandı

Hakkari Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü ile birlikte 11 köy ve mezranın ulaşımının sağlandığı yolda dün gece saatlerinde heyelan oldu. Karla karışık yağmur sırasında yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola aktı. Yol kapanırken, ihbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği’nden ekipler sevk edildi. Ekipler, yolu açmak için çalışma başattı.
Onbaşılar Köyü Muhtarı Husret Şen, yolda yağışlı havalarda sık sık heyelan meydana geldiğini belirterek, "Dün gece saatlerinde yağış sonrası yol, düşen heyelanla kapandı. Yolun açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. 2 güne yolun açılmasını bekliyoruz. 2020 yıllında yine bu çapta bir heyelan meydana gelmişti. O zaman da yolumuz 3 gün kapalı kalmıştı. Çalışma yapan ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.