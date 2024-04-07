Otomobil evin bahçesine devrildi

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Emek Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokağı'nda meydana geldi. Yasin G.’nin kontrolünü yitirdiği 50 LA 848 plakalı otomobil, bir evin bahçesine devrildi. Sürücü Yasin G.’nin yara almadığı kazada otomobilde hasar oluştu.
Bu arada kaza, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, düşük hızda ilerleyen otomobilin bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildiği görüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.