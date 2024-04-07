- Asayiş

Otomobil evin bahçesine devrildi

Nevşehir'de, evin bahçesine devrilen otomobilde hasar meydana geldi. Kaza, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil evin bahçesine devrildi mask
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Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Emek Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokağı'nda meydana geldi. Yasin G.’nin kontrolünü yitirdiği 50 LA 848 plakalı otomobil, bir evin bahçesine devrildi. Sürücü Yasin G.’nin yara almadığı kazada otomobilde hasar oluştu.

Bu arada kaza, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, düşük hızda ilerleyen otomobilin bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildiği görüldü.

# Otomobil, Kaza, bir, Güvenlik

07 Nis 2024 - 12:19 DHA Nevşehir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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