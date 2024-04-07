Kapadokya'da bayram tatili yoğun

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Kapadokya'daki otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez, "Kapadokya’da Ramazan Bayramı yoğunluğu kendini göstermeye başladı, bölgedeki oteller tamamen dolmak üzere. 9 günlük Ramazan bayramı Kapadokya’da bir bahar havası estirmeye başladı" dedi.

Kapadokya'ya yoğun bir talep olduğunu söyleyen Ölmez, "Deniz suyu sıcaklıklarının da mevsimsel özellikler itibarıyla istenilen düzeye ulaşmamış olması ilgiyi buraya yöneltti. Kapadokya genel anlamda en fazla tercih edilen tatil merkezlerinden birisi. Zaten bölgede de halihazırda yüzde 96-97'ler seviyesinde olan doluluk oranı da bunu gözler önüne seriyor” dedi.

Göreme'de otel işletmeciliği yapan Numan Atak ise doluluğun yüzde 100'ler seviyesinde olduğunu belirterek, “Göreme’de, otellerimiz Ramazan Bayramı öncesinde nerede ise yüzde 100 oranına ulaşmış durumda. Doluluklarımız bir ay öncesinden başladı. Şu anda Göreme’ye bayram dolayısıyla büyük bir ilgi var. Öncelikli olarak yerli misafir ağırlıklı. Müslüman ülkelerde de Ramazan Bayramı tatili olduğu için Dubai’den çok misafirimiz var. Özellikle de Uzak Doğu’dan, Çin’den çok misafir gelecek gibi görünüyor" diye konuştu.