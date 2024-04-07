İftar yemeğinde bir araya geldi

Bingöl’de Kültür Mahallesi'nde 2003’te yaklaşık 20 kişiyle başlayan daha sonra gelenekselleşen iftar yemeği bu yıl bir düğün salonunda gerçekleşti. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte, yoldan geçenler de yemeğe davet edildi. Ramazan ruhunu birlikte iftar yapmakla yaşattıklarını belirten mahalle sakinlerinden Hacı Hüseyin Aşan, “Katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yoğun rağbet vardı. Yurt dışında ve şehir dışında olanlar gelememişler. Onlar da aradılar. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu yemek herhangi bir gruba, bir şahsa ait değil, mahallede oturan eski komşularımızın ortak programı. Dolayısıyla herkese ayrı ayrı özel teşekkür ediyorum” dedi. Mahalle sakinlerinden Sami Tarhan da, ”Son yıllarda bayağı yoğunluk olduğundan dolayı bu yıl salonda yapma ihtiyacı duyduk. Eş, dostlarımızı bu iftar yemeğinde görmekten mutluluk duyduk. Umarım sonraki yıllarda bir araya gelmek nasip olur. Bu organizasyonu düzenleyen ve katılan tüm herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.