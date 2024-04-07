ABD Başkanı Biden’a mektup

ABD merkezli insani yardım kuruluşlarının imzaladığı mektupta, “Size, Gazze'deki kritik insani yardım çabalarının ön saflarında çalışan personeli olan ABD merkezli STK'ların liderleri olarak yazıyoruz. Çoğumuz personelimizin öldürüldüğünü ya da yaralandığını gördük ve sahadaki ekiplerimizin güvenliğinden derin endişe duyuyoruz. Bu hafta, World Central Kitchen'dan (WCK) aralarında bir ABD-Kanada çifte vatandaşının da bulunduğu 7 insani yardım çalışanı, Gazze'nin merkezinde kıtlığın eşiğindeki topluluklara hayat kurtarıcı gıda yardımı ulaştırdıktan sonra İsrail saldırısında açıklanamaz bir şekilde öldürüldü. Saldırıda öldürülen 7 yardım görevlisi de WCK logolu işaretli araçlarda seyahat ediyordu ve koordinatları İsrail hükümetiyle koordineli olarak proaktif bir şekilde paylaşılmıştı. Ölümleri tamamen önlenebilirdi, ancak bu ölümler Gazze'de İsrail güçlerinin eliyle yaşanan rahatsız edici yardım görevlisi kayıplarının sadece son örneğidir. Geçtiğimiz 6 ay içinde Gazze'de 203 yardım görevlisi öldürüldü. Bu sayı bugüne kadar kaydedilen tüm yıllardan daha fazla. Bunlar arasında Project HOPE, World Central Kitchen, Anera ve Save the Children gibi ABD merkezli insani yardım kuruluşlarının çalışanları da bulunuyor. Gazze'deki STK ofisleri ve diğer insani yardım tesisleri de çatışmalardan arındırılmış olsalar bile tahrip edildi” denildi.

“İSRAİL’İ SORUMLU TUTMALISINIZ”

ABD’nin bu saldırılar konusunda İsrail’i sorumlu tutuma yükümlülüğünün bulunduğuna dikkat çekilen mektupta, “Uluslararası insancıl hukuku (IHL) desteklemek için ABD'nin bu içler acısı eylemleri kınama ve sivillere hayat kurtaran yardımları ulaştıran insani yardım görevlilerini koruyamadığı için İsrail hükümetini sorumlu tutma yükümlülüğü vardır. Bu kişiler IHL kapsamında korunmaktadır ve saldırılar 160 yıldır yürürlükte olan IHL ilkelerini baltalamaktadır. Bu saldırılar durdurulmalıdır. Hayatını kaybeden her bir yardım çalışanı, hayatını ihtiyacı olanlara yardım etmeye adamıştır ve anlamsız ölümleri aileleri, toplumları ve meslektaşları için yıkıcı bir darbedir. Yardım çalışanlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeli koşullar, Gazzelilere insani yardım ulaştırırken zaten karşı karşıya olduğumuz son derece tehlikeli ve güvencesiz koşulları daha da kötüleştirmektedir. Gazze'deki insanlar son 6 aydır süregelen bir kâbusun içinde yaşıyor. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 33 binden fazla insan öldürüldü. Eğer insanlar sadece şiddet nedeniyle ölmüyorlarsa, yetersiz beslenme, susuzluk ya da hastalık nedeniyle de ölüyorlar” ifadeleri kullanıldı.

“SİLAH SATIŞINI DURDURUN”

Mektupta, ABD’den İsrail’e silah satışının durdurulması da talep edilerek, “Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ölümcül saldırılarla ilgili bağımsız bir soruşturma talep etmesini, İsrail hükümetine saldırgan silah satışını durdurmasını, insani yardım kuruluşlarına engelsiz erişim ve operasyonlar sağlamasını, sürdürmesini ve bölgede acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunmasını öneriyoruz. Bu kadar çok insanın hayatı tehlikedeyken, eylemsizliğin ya da bu feci statükonun devam etmesine izin vermenin hiçbir mazereti olamaz” denildi.