Avlanan midyeler denize bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla avlanmış midyelerin bir kamyonete yüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Geçtiğimiz cuma günü, Karaköy İskelesi yakınlarındaki bir adrese baskın düzenleyen ekipler, kamyonet kasasına 150 çuval içinde yüklenmiş yaklaşık 3 ton ağırlığındaki midyeyi ele geçirdi. Midyeleri kamyonete yükleyen H.A. ile S.A. adlı şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere kaçak yollarla midye avladıkları için 52 bin 484 lira para cezası uygulanırken, midyeler de canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için tekrar denize bırakıldı.