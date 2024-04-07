Avlanan midyeler denize bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla avlanmış midyelerin bir kamyonete yüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Geçtiğimiz cuma günü, Karaköy İskelesi yakınlarındaki bir adrese baskın düzenleyen ekipler, kamyonet kasasına 150 çuval içinde yüklenmiş yaklaşık 3 ton ağırlığındaki midyeyi ele geçirdi. Midyeleri kamyonete yükleyen H.A. ile S.A. adlı şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilere kaçak yollarla midye avladıkları için 52 bin 484 lira para cezası uygulanırken, midyeler de canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için tekrar denize bırakıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.