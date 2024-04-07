- Gündem

Avlanan midyeler denize bırakıldı

BEYOĞLU’nda, kaçak yollarla avlanmış midye sevkiyatı yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilere 52 bin lira para cezası verilirken, ele geçirilen 3 ton midye tekrar denize bırakıldı.

Avlanan midyeler denize bırakıldı
Video için play'e tıklayın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla avlanmış midyelerin bir kamyonete yüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Geçtiğimiz cuma günü, Karaköy İskelesi yakınlarındaki bir adrese baskın düzenleyen ekipler, kamyonet kasasına 150 çuval içinde yüklenmiş yaklaşık 3 ton ağırlığındaki midyeyi ele geçirdi. Midyeleri kamyonete yükleyen H.A. ile S.A. adlı şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere kaçak yollarla midye avladıkları için 52 bin 484 lira para cezası uygulanırken, midyeler de canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için tekrar denize bırakıldı.

# İstanbul Emniyet Müdürlüğü, istanbul, Avlanan midye, Kaçak yollar, ile, bir, için

07 Nis 2024 - 12:09 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL