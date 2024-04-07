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Gaziantep’te alacak kavgası

Gaziantep’te alacak nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Akın Kaya (23) yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep’te alacak kavgası mask
Gaziantep’te alacak kavgası
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Olay, dün gece saatlerinde Savcılı Mahallesi’nde meydana geldi. Akın Kaya alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu kişi ya da kişilerle çıkan tartışmada tabancayla vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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07 Nis 2024 - 11:40 DHA Gaziantep- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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