- Eğitim

ABİDE uygulamasına 230 bin öğrenci katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okulda edindiği bilgi ve becerileri değerlendirerek eğitim sistemine geri bildirim vermeyi amaçlayan 'Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi' (ABİDE) uygulamasının, 81 ilden 230 bin öğrencinin katılımıyla 21 Nisan-10 Mayıs arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

ABİDE uygulamasına 230 bin öğrenci katılacak mask

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABİDE araştırması, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından tasarlanan 12’nci Kalkınma Planı’ndaki, ‘ölçme ve değerlendirme sistemi yeterlilik temelli olarak eğitimin tüm kademelerinde yapılandırılacaktır’ kalkınma hedefine yönelik uygulanacak. Ayrıca 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda takip edilen performans göstergeleri arasında yer alan araştırma, 2024 Yılı Yatırım Programı'nda da yer alıyor. 2 yıllık döngüler halinde gerçekleştirilen araştırmanın hedef kitlesi 4, 8 ve 10’ncu sınıf öğrencileri olacak ve Türkçe, matematik ile fen bilimleri alanlarında uygulanacak. Çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların kullanıldığı araştırmada öğrencilerin ilgi alanlarına ilişkin üst düzey düşünme becerileri değerlendirilecek.

Araştırma kapsamında okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci anketleri uygulanacak, bu sayede öğrencilerin belirlenen derslerde akademik becerileri ve bu alanlardaki başarılarını etkileyen faktörler incelenecek. Öte yandan; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ABİDE 2024 araştırması; 81 ilden örneklem olarak belirlenen 2 bin 326 okul ve 230 bin öğrencinin katılımıyla uygulanacak. Uygulama sonrasında açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları 81 ilden öğretmenlerin katılımıyla puanlanacak. AİDE 2024 sonuçlarına göre ülke raporları ve her ile özel raporlar oluşturulacak. 2 yıllık döngülerle uygulandığı için araştırmadan elde edilecek sonuçlar, önceki döngülerle karşılaştırmalı veriler sunma fırsatı verecek.

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07 Nis 2024 - 11:34 DHA Ankara- Eğitim

Mahreç  Dha Ajansı

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