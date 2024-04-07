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Bolu'da trafik yoğunluğu azaldı

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilcilerin Bolu geçişinde oluşturduğu trafik yoğunluğu azalırken sürücüler akıcı şekilde yollarına devam etti.

Bolu'da trafik yoğunluğu azaldı
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Ramazan bayramı tatili için Cuma akşamından itibaren yollara çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluğa neden oldu. 9 günlük bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyen tatilcilerin Cuma akşamında başlayan ve dün de Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde oluşturduğu yoğunluk azalmaya başladı. Tatilciler, Bolu geçişinde ulaşımda aksama yaşanmadan hızla yollarına devam ettiler. Otoyolun İstanbul yönünde ise az sayıda aracın geçtiği görüldü. Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

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07 Nis 2024 - 11:26 DHA Bolu- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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