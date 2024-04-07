Belediye binasında jakuzi mi vardı?

Yerel seçimler sonrası AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi ile ilgili bir açıklama gündem oldu. Yeni seçilen başkanı tebrik için binaya gittiğini ifade eden siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan, belediye binasının başkanlık katında jakuzi ile karşılaştığını ifade etti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde eski Sancak Tepe Belediye Başkanı Şeyma Döğün konuyla ilgili bir açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını ifade eti.

Bunun üzerine, CHP'li Sancak Tepe Belediye Başkanı Alper Yeğen Döğün'ün açıklamalarına karşılık olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeğen'in açıklaması şu şekilde; "Kamuoyuna bilgilendirme; Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak ; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında her hangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır. Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağı lüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım. Saygılar.."