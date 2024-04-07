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Park halindeki araca çarptı

İstanbul, Sultangazi'de seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Park halindeki araca çarptı
Park halindeki araca çarptı
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İstanbul, Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde olan otomobile çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile görüntülendi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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07 Nis 2024 - 11:08 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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