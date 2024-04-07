"3 aylık operasyonla 18 DEAŞ üyesi öldürüldü "

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma ortaklarımız olan Irak Güvenlik Güçleri ve Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte Ocak ayından Mart ayına kadar 18 DEAŞ mensubunun öldürülmesi ve 63'ünün gözaltına alınmasıyla sonuçlanan 94 görev gerçekleştirmiştir. Irak'ta 66 ortak operasyon sonucunda 11 DEAŞ mensubu öldürülmüş ve 36 DEAŞ mensubu gözaltına alınmıştır. Suriye'de ise 28 ortak operasyon sonucunda 7 DEAŞ üyesi öldürüldü ve 27 DEAŞ üyesi gözaltına alındı” denildi.

“SURİYE VE IRAK’TA SERBEST DOLAŞAN DEAŞ ÜYELERİ VAR”

CENTCOM, Suriye ve Irak’ta serbest dolaşan 2 bin 500 DEAŞ üyesinin olduğunu ve bunların takip edilmesinin kritik olduğunu belirtti. Açıklamada, “Irak ve Suriye'de serbest durumda bulunan yaklaşık 2 bin 500 DEAŞ mensubunun takibinin sürdürülmesi, DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması için kritik bir unsurdur. Suriye'deki gözaltı tesislerinde bulunan 9 binden fazla DEAŞ tutuklusunun ülkelerine geri gönderilmesi ve Al Hol ve Al Roj kamplarından 45 binden fazla kişi ve ailenin ülkelerine geri gönderilmesi, rehabilitasyonu ve yeniden entegrasyonu için devam eden uluslararası çabalar da aynı derecede hayati önem taşımaktadır. CENTCOM, ABD'nin süregelen DEAŞ tehdidine yönelik baskıyı devam ettirme çabalarını desteklemektedir” ifadeleri kullanıldı.