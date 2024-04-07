İtfaiyeciler, tulumbacı kıyafetleriyle sokaklarda dolaştı

Safranbolu ilçesinde Ramazan etkinlikleri kapsamında, dün iftardan sonra tarihi tulumbacı kıyafetleri giyen itfaiyeciler, omuzlarına tulumba alarak yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de eşlik etti. Safranbolu’nun tarihi çarşı bölgesine gelen turistlerin ilgisini çeken etkinlik, Kazdağlıoğlu Meydanı'nda başlayıp Han Arkası’nda sona erdi. Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökcü, 1859 yılında bu tulumların ilçeye hediye edildiğini ve böylelikle itfaiye teşkilatının kurulduğunu söyledi. Gökcü, tarihi binaları korumakla görevli olduklarını ve böyle tarihi bir ilçede görev yaptıkları için gururlu olduklarını ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.