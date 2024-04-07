" 17 İHA imha edildi "

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Düşman 7 Nisan gecesi bir Kh-31 güdümlü füzesi, bir Iskander-M balistik füzesi ve 17 Shahed-131/136 tipi İHA ile saldırdı. Uçaksavar çatışması sonucunda 17 düşman Shahed saldırı İHA’sı düşürüldü” denildi.
HAVA SAVUNMA FÜZELERİ TÜKENECEK
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıların sürmesi durumunda hava savunma füzelerinin tükeneceğini söyledi. Zelenski, “Ukrayna'yı son bir aydır olduğu gibi her gün vurmaya devam ederlerse, füzelerimiz tükenebilir ve ortaklar da bunu biliyor. Karşı saldırı eylemleri için mermimiz yok. Savunmaya gelince çeşitli girişimler var ve silah alıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.