" 17 İHA imha edildi "

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Düşman 7 Nisan gecesi bir Kh-31 güdümlü füzesi, bir Iskander-M balistik füzesi ve 17 Shahed-131/136 tipi İHA ile saldırdı. Uçaksavar çatışması sonucunda 17 düşman Shahed saldırı İHA’sı düşürüldü” denildi.

HAVA SAVUNMA FÜZELERİ TÜKENECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıların sürmesi durumunda hava savunma füzelerinin tükeneceğini söyledi. Zelenski, “Ukrayna'yı son bir aydır olduğu gibi her gün vurmaya devam ederlerse, füzelerimiz tükenebilir ve ortaklar da bunu biliyor. Karşı saldırı eylemleri için mermimiz yok. Savunmaya gelince çeşitli girişimler var ve silah alıyoruz” dedi.