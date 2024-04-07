07 Nis 2024 - 10:09- Gündem G:

Mardin'den iki araç çarpıştı

Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'den iki araç çarpıştı mask
Mardin'den iki araç çarpıştı
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Mardin Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, 34 GIV 84 plakalı hafif ticari araç ile yan yoldan çıkan otomobil çarpıştı. Kazada Ali A. (20), Mehmet Salih K. (23), Abdulkadir A. (22), Tayyip Erdoğan B. (23), Yusuf O. (20) ve Ahmet B. (21) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf O'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yan yoldan çıkan otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı, ardından alevlerin yükseldiği görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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07 Nis 2024 - 10:09 DHA Mardin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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