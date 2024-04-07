Mardin'den iki araç çarpıştı

Mardin Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, 34 GIV 84 plakalı hafif ticari araç ile yan yoldan çıkan otomobil çarpıştı. Kazada Ali A. (20), Mehmet Salih K. (23), Abdulkadir A. (22), Tayyip Erdoğan B. (23), Yusuf O. (20) ve Ahmet B. (21) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf O'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yan yoldan çıkan otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı, ardından alevlerin yükseldiği görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.