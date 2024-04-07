Bayramda tatilcilere caretta caretta uyarısı

.Yaşamlarının neredeyse tamamını denizlerde geçiren, sadece yumurtlamak için mayıs ve eylül ayları arasında karaya çıkan deniz kaplumbağalarının nesilleri tehlike altında bulunuyor. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, sahillerin olumsuz kullanımı, ses ve ışık kirliliği gibi pek çok tehditle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının korunması için çalışmalar sürüyor. Ortaca'nın İztuzu Plajı da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipliği yapan yerlerden biri.

SADECE 4'Ü UYDUDAN TAKİP EDİLEBİLİYOR

DEKAMER, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler arasında kırmızı listesinde yer alan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yaşamlarını 14 yıl önce uydudan takibe başladı. Aralarında 2019 yılında denize bırakıldığında kamuoyunun ilgisini çeken 'Tuba' adlı kaplumbağanın da bulunduğu 60 deniz kaplumbağası, uydu takip cihazıyla izleniyor. Bu kaplumbağadan 56'sının sinyali kesilirken, sadece 'Güzel İzmir', 'Landinoh', 'Alice' ve 'Talay'ın uydudan takip ediliyor. 2022'de 300 olan yuvama alanı geçen yıl 746'a ulaşırken, bu yıl yine rekor kırılması bekleniyor.

'BESLEMEYİN, DENİZE NAYLON POŞET ATMAYIN'

Dünyaca ünlü turistlik ilçeleri Fethiye, Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca'ya sahip olan Muğla, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için binlerce kişinin akınına uğrarken, doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen ve caretta carettalara ev sahipliği yapan Ortaca'nın İztuzu Plajı da kentin en yoğun noktalarından biri olarak dikkati çekiyor. Bayramda tatilci yoğunluğu artarken DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, caretta carettalara dokunulmaması, beslenilmemesi ve denize naylon poşet atılmaması konusunda uyarıda bulundu

'DOKUNULMAMALI VE BESLENMEMELİDİR'

Prof. Dr. Kaska, uzman olmayan kişilerin yaban hayvanlarına müdahaleden kaçınması gerektiğini belirterek, “Bu hayvanları beslemek canlıların davranışlarında belirgin değişikliklere yol açıyor ve zarar görmelerine neden oluyor. Deniz kaplumbağaları da dahil olmak üzere hiçbir yaban hayvanına dokunulmamalı ve beslenmemelidir. Denizde kaplumbağa görüldüğü zaman suyun altındaki süzülüşleri uzaktan izlenmeli. Tatilcilerimizin kıyılardan ve teknelerden denize naylon poşet atmaması gerekiyor. Poşetleri denizanası sanıp yutan kaplumbağalarımız boğuluyor. Merkezimize getirilen her 10 deniz kaplumbağasından bir ya da ikisinin vücudunda mutlaka plastiğe rastlıyoruz. Doğamızı koruyalım ve bez torba kullanalım" dedi.