Nuri Alço ile ilgili yeni açıklama!

Bayram Tatili için Eskişehir'e giden Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Nuri Alço’nun evde fenalaştığı, hastaneye kaldırıldığı ve Alço'nun beynine pıhtı attığı, beyin kanaması geçirdiği ve bilincinin kapalı olarak hastaneye getirildiği açıklanmıştı. Oyuncunun hastanede bilincinin açıldığı kaydedilirken, yoğun bakımdaki tedavisinin de sürdüğü bildirilmişti.

“AÇIKLAMALAR DOĞRUYU YANSITMIYOR”

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirmediğini açıkladı ve sevindiren bir açıklama yaptı. Akay, “Nuri Alço'nun sağlık durumu çok iyi... Yapılan açıklamalar doğruyu yansıtmıyor... Sadece tedbir amaçlı gözetim altında… Değerli oyuncumuz tansiyon yüksekliği nedeni ile fenalaştı, beyin kanaması geçirmedi. Kendisine acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.