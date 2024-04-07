Öztürk: "Daha güçlü yarınlar inşa edebiliriz"

Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluş günü olan 7 Nisan, zihnen ve bedenen iyi olma haline dikkat çekmek için her yıl “Dünya Sağlık Günü” olarak kutlanıyor. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle açıklamada bulunan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bağımlılıkların sağlığımıza etkileri konusunda bilgiler paylaştı.

“Vücudumuzun ve zihnimizin sağlığına dikkat ederek daha güçlü yarınlar inşa edebiliriz,” diyen Öztürk; “ Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla ilgili bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Faaliyetlerimizin temel gayesi; insanlarımızın iyi ve sağlıklı olabilmesi, yarınlara umutla erişebilmesi. Bağımlılık riskinden uzak bir yaşam sürülmesi, olumlu alışkanlıklar kazanılması, riskli ortam ve durumlardan korunmak, sağlıklı bir gelecek için kritik öneme sahip,”diyerek Yeşilay’ın misyonuna vurgu yaptı.

Tütün kullanımının yılda 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığını ve en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olduğunu vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, tütün kullanımının bazı kanserler, kalp krizleri, felçler ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi solunum yolu hastalıkları dâhil olmak üzere birçok hastalığın başlıca sebebi olduğunu dile getirdi.

Sigaraya bağlı ölümlerin 1,2 milyondan fazlasının pasif içicilikten kaynaklandığını ve bunların 65 bininin ise çocuklar olduğunu belirten Öztürk, Yeşilay’ın T.C. Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği “BIRAKABİLİRSİN”mobi l uygulamasında tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ihtiyaç duydukları destekleri sunduklarını söyledi: “Tütün bağımlılığı konusunda destek almak ya da bırakma süreci hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birey veya yakınları 115 YEDAM Danışma Hattı’nı arayarak ücretsiz danışmanlık desteği alabilirler. Doğrudan BIRAKABİLİRSİN uygulaması üzerinden de Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) bağlanarak alanında uzman kişilerden canlı destek alabilirler,” dedi.