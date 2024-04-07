“Ekonomik kriz bayramların da tadını tüketti”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ramazan Bayramı öncesi raflardaki bayram şekeri ve çikolata fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.

Gürer, “AKP iktidarının ekonomi politikaları sonucu oluşan ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünü düşürdü. Bunun yansıması olarak geleneklerini yaşatmak isteyen aileler bayram şekeri almakta dahi zorlanıyor. Etiketteki fiyatları gören vatandaşlarda kilo ile almak yerine gramla almak zorunda kalıyor. Avuçla şeker dağıtanlar artık ceplerinde tane ile şeker bulunduruyorlar” dedi.

ŞEKER VE ÇİKOLATA FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

2024 yılının Ramazan Bayramı öncesinde bayram şekerleri ve çikolata fiyatlarında arttığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Draje, ikramlık şeker ve çikolata gibi bayramların vazgeçilmezi olan ürünlerin fiyatları, geçen yıla göre önemli ölçüde artmış durumda. Özellikle şeker kaplı draje fiyatlarında dikkat çeken bir artış görülüyor. Geçen yıl kilogramı 170 TL olan şeker kaplı drajenin bu yılki fiyatı 300 TL'ye yükselmiş. Benzer şekilde, meyve kaplı drajenin fiyatı da geçen yıla göre iki katına çıkarak 600 TL’den satılıyor. Draje fiyatlarında yüzde 100'lük bir artış var. Kutulu çikolatalarda da benzer artışlar yaşanmış. Geçen yılın aynı dönemine göre, 455 gram ağırlığındaki bir çikolatanın fiyatı yaklaşık olarak %52 artarak 149 TL'ye yükselmiş bulunuyor. Aynı şekilde, 200 gramı 139 TL olan bir başka çikolatanın fiyatı ise bu yıl 254 TL’den satılıyor. Çikolata fiyatlarında yaşanan artış, markaya göre değişmekle birlikte kilogram başına 400 ila 800 TL arasında değişen geniş bir fiyat aralığı var. İkramlık dökme şeker olarak adlandırılan şekerlerin kilo fiyatları da arttı. Geçen yıl kilogram fiyatı 120 TL olan şekerin bu yıl fiyatı 150 TL'ye yükselmiş. Girdi maliyetleri, kirası, işçiliği, nakliyesi, hammaddesi derken üretim maliyetlerindeki artış, kademeli zamlarla tezgaha kadar uzanıyor. Bu süreçte yaşanan fiyat artışları, şeker fiyatlarının da artmasına neden olmuş. Vatandaş kalite ve içeriğine bakmadan, maddi imkanının elverdiği şekeri almaya çalışıyor. Eski bayramlar da çocukların kapı kapı gezip şeker topladığı zamanlar da geride kaldı. Lokumu, şekeri ile bayramlarda ağızlar tatlanırdı. Bayramda özellikle emeklilerin artık geçim sıkıntısından gayri muhabbeti de kalmadı” diye konuştu.