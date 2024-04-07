Eşinizin telefonu alo diye açmasından rahatsız olur musunuz?

Sonsöz ekibinden Melisa Sapaz ve Zeynep Sude Yeşil sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.
Siyaset dışında farklı bir konuyla sokağa çıkan Sapaz ve Yeşil vatandaşlara, Eşinizin veya sevgilinizin telefonu alo diyerek açmasından rahatsız olur musunuz? Eşinizin veya sevgilinizin telefonunu siz nasıl açıyorsunuz? gibi soruları sordu
İşte o röportaj;
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.