07 Nis 2024 - 09:01- Gündem G:

Eşinizin telefonu alo diye açmasından rahatsız olur musunuz?

Sonsöz ekibi sokak röportajlarına devam ediyor. Eşinizin veya sevgilinizin telefonu alo diyerek açmasından rahatsız olur musunuz?

Eşinizin telefonu alo diye açmasından rahatsız olur musunuz? mask

Sonsöz ekibinden Melisa Sapaz ve Zeynep Sude Yeşil sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

Siyaset dışında farklı bir konuyla sokağa çıkan Sapaz ve Yeşil vatandaşlara, Eşinizin veya sevgilinizin telefonu alo diyerek açmasından rahatsız olur musunuz? Eşinizin veya sevgilinizin telefonunu siz nasıl açıyorsunuz? gibi soruları sordu

İşte o röportaj;

 
 
 
 
 
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Sonsoz.Gazetesi (@sonsoz.gazetesi)'in paylaştığı bir gönderi

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07 Nis 2024 - 09:01 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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