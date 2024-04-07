Eşinizin telefonu alo diye açmasından rahatsız olur musunuz?

Sonsöz ekibinden Melisa Sapaz ve Zeynep Sude Yeşil sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

Siyaset dışında farklı bir konuyla sokağa çıkan Sapaz ve Yeşil vatandaşlara, Eşinizin veya sevgilinizin telefonu alo diyerek açmasından rahatsız olur musunuz? Eşinizin veya sevgilinizin telefonunu siz nasıl açıyorsunuz? gibi soruları sordu

İşte o röportaj;