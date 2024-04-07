Beşikçioğlu; "Sokak hayvanları için elimizden geleni yapacağız"

Ankara'da bir sokakta terkedilmiş durumda olan bir kanepenin içinde, başları ve patileri kesilerek öldürülmüş altı yavru kedi bulundu.

Bunun üzerine, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu konuyla ilgili açıklama yaparak; "Hayvanlar bizim can dostlarımızdır. Gereken yapılacak." dedi

Erdal Beşikçioğlu'nun paylaşımı şu şekilde;