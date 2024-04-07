Beşikçioğlu; "Sokak hayvanları için elimizden geleni yapacağız"

Ankara'da bir sokakta terkedilmiş durumda olan bir kanepenin içinde, başları ve patileri kesilerek öldürülmüş altı yavru kedi bulundu.
Bunun üzerine, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu konuyla ilgili açıklama yaparak; "Hayvanlar bizim can dostlarımızdır. Gereken yapılacak." dedi
Erdal Beşikçioğlu'nun paylaşımı şu şekilde;
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.