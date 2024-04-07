- Yaşam

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de, gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu mask

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı Jandarma ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler Büyükçakır Mahallesi'nde, S.Ç'nin kullandığı aracı durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 102 gram kubar esrar ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

# Kayseri, Operasyon, Uyuşturucu

07 Nis 2024 - 06:28 AA Kayseri- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL