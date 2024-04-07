Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı Jandarma ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler Büyükçakır Mahallesi'nde, S.Ç'nin kullandığı aracı durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 102 gram kubar esrar ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.