07 Nis 2024 - 05:06 - Yaşam

VakıfBank, bayramın “en”lerini seçiyor!

70 yıldır emanetçisi olduğu değerleri koruyarak ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunan VakıfBank, tüm Türkiye’nin bayramını eğlenceli bir filmle kutluyor. Bayramın enleri değişse de paylaşılan güzel anların bizdeki yansımasının hep aynı kaldığına vurgu yapılan filmde, sevdiklerimizle olan bağlarımızı güçlendiren bayramların ne denli kıymetli olduğunun altı çiziliyor.