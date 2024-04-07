VakıfBank, bayramın “en”lerini seçiyor!

VakıfBank’ın bayramı kutladığı yeni reklam filmi yayına girdi. Üç küçük çocuğun bayram ziyaretlerinin olmazsa olmazlarını puanladığı eğlenceli film, dinamik bir tempoda ilerlerken izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.
Nostaljik detaylara sahip sıcak bir aile ortamında geçen filmin başrolünde yer alan çocuk oyuncular, filmin ruhuna uygun olacak şekilde titizlikle belirlendi ve ortaya izlemesi eğlenceli bir film çıktı.
VakıfBank’ın reklam yüzü Tolga Sarıtaş’ın da yer aldığı reklam filmi, “bayramın enleri değişse de en büyük mutluluğunun hep aynı kaldığı; çünkü onda sevdiklerimizle paylaşılan güzel anların yer aldığı” mesajıyla bize bayramların değerini hatırlatıyor.
YouTube Linki:https://www.youtube.com/watch?v=2vqysPCM9lc
Künye
Reklamveren: VakıfBank
Reklamveren Yetkilileri: Ferkan Merdan (Genel Müdür Yardımcısı), Gönül Göral Öztürk, Gülin Günel Keşci, Neslişah Şevval Kuşaklı
Reklam Ajansı: Papillon İstanbul
Ajans Başkanı: Yunus Becit
Genel Müdür: Fatih Öztürk
Kreatif Direktör: İlkay Saltık
Kreatif Ekip: Aytunç Erkekoğlu, Cem Gündoğdu, Salih Küçük, Buğra Ertürk, Mustafa Turgut Kemancı
Müşteri İlişkileri: Gülden Özbaşaran Udum, Gözde Tekin
Yapım Şirketi: Kala Film
Yönetmen: Serter Tırmık
Post Prodüksiyon: Roots Post Production
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.