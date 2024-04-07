Zeynep Bastık dünya listelerinde zirvede

Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğeni toplayan müzik platformu Muud’da mart ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu.

Zeynep Bastık “Lan” ile dünya listelerinde zirvede

Muud kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yer alan Zeynep Bastık, yeni parçası “Lan” ile en çok dinlenen yerli single listesinin lideri oldu. Kısa sürede büyük beğeni alan şarkının söz ve müziği Mabel Matiz’e ait. Parça global listelere girerek, milyonlarca kez dinlendi ve rekor kırdı.

Ayın En İyi Çıkış Yapan Sanatçıları

Muud’da mart ayının en iyi çıkış yapan sanatçılar listesinde ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Sıla, “Yağmur” adlı şarkısıyla zirvenin sahibi oldu. Sıla’nın ardından İkilem’in “Ne Mutsuzum Ne De İyi” isimli maxi single’ı ve Yalın’ın “Deliler Okulu” dikkat çekiyor. Tyla ise en iyi çıkış yapan yabancı sanatçılar arasında yerini aldı.

Yabancılarda birinci Ariana Grande

Türk Telekom’un müzik platformu Muud’da mart ayının en çok dinlenen yabancı albüm ve sanatçı listelerinde zirvenin sahibi Ariana Grande oldu. İki Grammy ödüllü sanatçının “Eternal Sunshine” albümü en çok dinlenen yabancı albüm listesine birinci sıradan girdi.