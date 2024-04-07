Bayramda Uzun Yolculuğa Çıkacaklar: Dikkat!

Uzmanlar uzun yolda araç kullanmakla şehir içinde araç kullanmanın birbirinden farklı olduğuna dikkat çekiyor. Konuyla ilgili önemli önerilerde bulunan RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı “Yola çıkacak tüm sürücülerimiz araçlarının periyodik bakımlarını ve güvenlik kontrollerini mutlaka yaptırmış olmalı.

Motor yağı kontrolü, yağ-hava ve klima filtre değişimi, lastik-fren sistem kontrolü ve akü şarj kontrolü gerçekleştirilmeli. Sileceklerimiz atlama yapıyor ve iyi temizlemiyorsa değiştirelim, cam temizleme suyumuzu tamamlayalım. Bireysel olarak uygulanması ve dikkat edilmesi gereken şeyler de bulunuyor. Uzun yolculuklarda yapılan kazaların yüzde 20’sinin uyku hali ve dalgınlık nedeniyle meydana geldiğini unutmamak gerekiyor. Mecbur kalınmadığı müddetçe gece yolculuklarını önermiyoruz. Yola çıkış zamanı da dikkatli seçilmeli. Mola vermeyi ihmal etmeyelim, gereksiz hız yapmaktan kaçınalım.”

diyor. Uzmanlar, uzun yolculuklarda, güvenliği ve konforu sağlamak için yolculuktan önce ve yolculuk sırasında yapılması gereken birçok şey bulunduğuna dikkat çekiyor.

Tatilden önce hem aracın, yolculuk öncesi bakım ve kontrollerinin tamamlanmış olması hem de sürücünün saatlerce sürecek olan yolculukta güvenliği ve konforu aynı anda yakalaması için doğru adımları izlemesi öneriliyor.

Uykusuzluk ve yorgunluğa karşı dikkat

Uzun yolculuklarda, hız limitini aşmamak, öndeki araç ile takip mesafesini korumak ve şehir içinden geçerken hızı düşürmek sürüş anında güvenliği sağlayan önemli faktörler arasında yer alıyor. Yolculuk öncesinde ve esnasında, araç kullanıcısının dikkat etmesi ve önlem alması gereken diğer durumlara da atıfta bulunan RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Sürücülerimizin yeterli

uykuyu almış olması can güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Uzun yolculuklarda, yaşanan kazaların yüzde 20’si uyku hali ve anlık dalgınlıktan rol oynuyor. Klima sisteminin düzgün çalışması için klima bakımlarının mutlaka yapılması gerekiyor. 15 ile 20 dakikada bir mutlaka camlar açılmalı ve hava sirkülasyonu sağlanmalı.” uyarısında bulunuyor. “Araçlarda bakım ve kontrolleri ihmal etmeyelim” Mola konusunda da uyarıda bulunan Ünaldı, ‘Gideceğim yere daha erken varayım’ düşüncesi ile hareket ederek mola vermemezlik yapılmamalı. 2 saatte bir 15 dakikalık ufak molalar vermeye özen gösterin. Öte yandan her zaman önerdiğimiz gibi, mutlaka araçlarınızın periyodik bakımını gerçekleştirin, motor yağı, soğutma sıvısı, filtreler, fren balataları ve diskleri, değişim zamanı geldiyse mutlaka değişmeli. Yağışların bol olduğu bu dönemde silecek kontrollerini de göz ardı etmeyelim. Yeni bir çift silecek hayatınızı kurtarabilir. Cam temizleme suyumuzu ihmal etmeyelim ve aracımızın tüm camları görüş açımızın iyi olması açısından temiz olsun. Bilinçli sürücülerimiz periyodik bakım ve sunduğumuz önemli 26 nokta kontrolü için özellikle son 15 gündür RS Servis hizmet noktalarımıza yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.” dedi.