Kahramanmaraş’a bir kez daha sahip çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş’ta Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde belediye başkanlıklarını kazanmıştı. El değiştiren pek çok belediyede olduğu gibi CHP’nin Kahramanmaraş’ta kazandığı ilçelerde de kasalar boşaltıldı. CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, kazandıkları ilçelerde ilk tespitlerine göre durumun iç açıcı olmadığını bildirdi.

MUSLUK ALACAK PARA YOK



Belediyelerin kasalarının boş olduğunu ifade eden Başkan Ateş, musluk alacak paranın dahi olmadığı ilçe belediyeleri için şu tespitleri paylaştı: “Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazandığı belediyelerde şu an durum tespiti yapılıyor. Fakat ilk izlenimler hiç de iç açıcı değil. Belediyelerin kasaları bomboş. Musluk alacak para yok. Çöp kamyonları arızalı. Araç parkında doğru düzgün ekipman yok.”

BİR KEZ DAHA CHP’Lİ BELEDİYELER SAHİP ÇIKTI



Tüm sorunlara rağmen vatandaşı mağdur etmeyeceklerini ifade eden Başkan Ateş, “İki günden beri başta Adana ve Mersin büyükşehir belediyesi olmak üzere yaptığımız görüşmeler neticesinde Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyeleri Kahramanmaraş'ta partimizin kazandığı belediyelere sahip çıkacaklar ve destek olacaklar. Kardeş belediyecilik kapsamında Kahramanmaraş'ta hemşerilerimize daha iyi hizmet vermek amacıyla elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası CHP'li belediyeler başta Kahramanmaraş olmak üzere 11 ile imkanlarını seferber etmişti.