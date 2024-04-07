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İsrail protestosunda yaşananlar üzerine heyet görevlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İstiklal Caddesi'nde İsrail ile Türkiye'nin yaptığı ticareti protesto eden bir grup gencin polis tarafından orantısız güç kullanılarak gözaltına alınması üzerine süreci yakından takip etmek amacıyla İstanbul Milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek'i görevlendirdi.

İsrail protestosunda yaşananlar üzerine heyet görevlendirdi mask

Özgür Özel, yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. İsrail ile Ticarete Dur De sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

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07 Nis 2024 - 03:05 - Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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