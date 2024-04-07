07 Nis 2024 - 03:05 - Gündem

İsrail protestosunda yaşananlar üzerine heyet görevlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İstiklal Caddesi'nde İsrail ile Türkiye'nin yaptığı ticareti protesto eden bir grup gencin polis tarafından orantısız güç kullanılarak gözaltına alınması üzerine süreci yakından takip etmek amacıyla İstanbul Milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek'i görevlendirdi.