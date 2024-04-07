Şüpheli ve yakınları zor anlar yaşattı

Olay, saat 00.00 sıralarında Sultangazi, Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri şüphe üzerine durdurdukları kişiyi kimlik kontrolünden geçirdi. Kontrol sırasında Genel Bilgi Taraması(GBT) yapılan kişinin aranması çıktı. Bu sırada gözaltına alınmak istemeyen şüpheli ve bekçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmaya daha sonra şüphelinin yakınları da karışınca gerginlik yaşandı. Bunun üzerine bekçiler takviye ekip istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli ve yakınlarının tepkisi, polis ekipleri olay yerine gelince de sürdü. Polis kalabalığı dağıtmaya çalışırken zor anlar yaşadı. Gruptan bazı kişilerin ekiplere mukavemet göstermesi üzerine polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü.

SOKAKTA YAŞANANLAR KAMERADA

Olayın ardından sokakta yaşananlar cep telefonu görüntüleri ne yansıdı. Görüntüler de polis ekipleri ile mahalle sakinleri arasında arbede yaşandığı, ardından polisin bazı kişileri gözaltına aldığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olay yerine gelen çok sayıda polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği anlar yer alıyor.