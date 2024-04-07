Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi, Kabala yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 GIV 84 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Ali A. (20), Mehmet Salih K. (23), Abdulkadir A. (22), Tayyip Erdoğan B. (23), Yusuf O. (20) ve Ahmet B. (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Yusuf O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.