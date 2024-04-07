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Kazakistan'a 'geçmiş olsun' mesajı

Dışişleri Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Kazakistan için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kazakistan'a 'geçmiş olsun' mesajı mask

Dışişleri Bakanlığı'nca yayınlanan mesajda, "Kazakistan'ın farklı bölgelerinde devam eden sel felaketi neticesinde on binlerce Kazak kardeşimizin tahliye edilmek zorunda kalınmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Kazakistan halkına ve Hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" denildi.

# Dışişleri Bakanlığı, devam, her, Sel, Türkiye

07 Nis 2024 - 01:54 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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