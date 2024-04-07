Siverek'te, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni AK Parti önde tamamladı. Seçimlerde 45 bin 369 oy alan AK Parti adayı Ali Murat Bucak mazbatasını alarak, göreve başladı. Ancak, seçim sonuçlarına Yeniden Refah Partisi itirazı etti. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilen itirazı görüşen Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, seçimlerin iptal edilerek, 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılmasına karar verdi.
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Siverek'te seçimler iptal
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni AK Parti adayı Ali Murat Bucak önde tamamlayıp mazbatasını alırken, Yeniden Refah Partisi'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu seçimleri iptal ederek, 2 Haziran Pazar günü yenilenmesine karar verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.