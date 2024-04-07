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Siverek'te seçimler iptal

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni AK Parti adayı Ali Murat Bucak önde tamamlayıp mazbatasını alırken, Yeniden Refah Partisi'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu seçimleri iptal ederek, 2 Haziran Pazar günü yenilenmesine karar verdi. 

Siverek'te seçimler iptal mask

Siverek'te, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni AK Parti önde tamamladı. Seçimlerde 45 bin 369 oy alan AK Parti adayı Ali Murat Bucak mazbatasını alarak, göreve başladı. Ancak, seçim sonuçlarına Yeniden Refah Partisi itirazı etti. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilen itirazı görüşen Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, seçimlerin iptal edilerek, 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılmasına karar verdi.

# etti, şanlıurfa, mart

07 Nis 2024 - 01:31 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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