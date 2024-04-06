Dışişleri'nden Ruanda'da soykırımının 30. yılında taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Ruanda Cumhuriyeti'nde 1994 yılında Tutsilere yönelik gerçekleştirilen soykırımın 30. yıl dönümü dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'nca yayımlanan mesajda, "Ruanda Cumhuriyeti'nde 1994 yılında yaşanan Tutsilere Yönelik Soykırımı 30. yıl dönümünde derin üzüntüyle hatırlıyoruz. Yaşamını yitirenleri bir kez daha saygıyla anıyor; dost Ruanda devletinin ve halkının acılarını paylaşıyor, taziyelerimizi sunuyoruz. Ruanda'nın geçtiğimiz otuz yılda toplumsal barışın ve ulusal birliğin sağlanması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temini bakımından kaydettiği başarıları takdirle karşılıyoruz. Ruanda’daki huzur, istikrar ve refah ortamının daim olmasını diliyoruz" denildi.