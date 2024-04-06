Dışişleri'nden Ruanda'da soykırımının 30. yılında taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Ruanda Cumhuriyeti'nde 1994 yılında Tutsilere yönelik gerçekleştirilen soykırımın 30. yıl dönümü dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'nca yayımlanan mesajda, "Ruanda Cumhuriyeti'nde 1994 yılında yaşanan Tutsilere Yönelik Soykırımı 30. yıl dönümünde derin üzüntüyle hatırlıyoruz. Yaşamını yitirenleri bir kez daha saygıyla anıyor; dost Ruanda devletinin ve halkının acılarını paylaşıyor, taziyelerimizi sunuyoruz. Ruanda'nın geçtiğimiz otuz yılda toplumsal barışın ve ulusal birliğin sağlanması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temini bakımından kaydettiği başarıları takdirle karşılıyoruz. Ruanda’daki huzur, istikrar ve refah ortamının daim olmasını diliyoruz" denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.