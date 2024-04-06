- Asayiş

Ankara'da korkunç kaza kamerada

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, motosiklete çarptıktan sonra takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ankara'da korkunç kaza kamerada
Ankara'da korkunç kaza kamerada
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, motosiklete çarptıktan sonra takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Çayyolu yönüne giden otomobil, kontrolden çıkıp aynı istikametteki A.K.'nın kullandığı motosiklete çarptı ve ardından yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarparak takla attı. Otomobilin çarptığı motosiklet yolda sürüklenerek başka bir otomobile vurarak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüleri İ.T., G.E. ve motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsü A.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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06 Nis 2024 - 20:28 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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