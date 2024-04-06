Gençlerbirliği, Adanaspor maçına hazır

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenman, ısınma koşusu ile başladı. Daha sonra çabukluk ve koordinasyona yönelik oyun oynayan kırmızı-siyahlı ekip, 5’e 2 top kapma çalışmasına geçti. Antrenman, duran top organizasyonları ile son buldu.
Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Adanaspor A.Ş. ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde cezalı oyuncu bulunmazken tedavisi devam eden Shaocong Wu, Halit Yılmaz ve Gaetan Loamba Laura maç kadrosunda yer almıyor.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenman, ısınma koşusu ile başladı. Daha sonra çabukluk ve koordinasyona yönelik oyun oynayan kırmızı-siyahlı ekip, 5’e 2 top kapma çalışmasına geçti. Antrenman, duran top organizasyonları ile son buldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.