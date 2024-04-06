Gençlerbirliği, Adanaspor maçına hazır

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenman, ısınma koşusu ile başladı. Daha sonra çabukluk ve koordinasyona yönelik oyun oynayan kırmızı-siyahlı ekip, 5’e 2 top kapma çalışmasına geçti. Antrenman, duran top organizasyonları ile son buldu.

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Adanaspor A.Ş. ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde cezalı oyuncu bulunmazken tedavisi devam eden Shaocong Wu, Halit Yılmaz ve Gaetan Loamba Laura maç kadrosunda yer almıyor.