5 araç birbirine girdi; 3 yaralı

Bolu'da, Anadolu Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil, bir Karayolları aracı ve bir TIR kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişindeki Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne gitmekte olan 3 otomobil ile Karayolları aracı ve TIR, birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması sırasında ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.