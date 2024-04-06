Beşiktaş, İstanbulspor’u mağlup etti

Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında rakibi İstanbulspor'a 1-0 geriye düşmesine rağmen sonunda 2-1 üstünlük sağladı.
Beşiktaş, Süper Kupa sebebiyle lige verilen arada hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan maça siyah-beyazlı ekip; Ersin Destanoğlu, Baran Kalkavan, Tayyip Talha Sanuç, Worrall, Umut Meraş, Amartey, Demir Ege Tıknaz, Oxlade-Chamberlain, Serkan Emrecan Terzi, Muleka ve Cenk Tosun 11’iyle başladı. İstanbulspor ise; Alp Arda, Mehmet Yeşil, Coly, Deli, Duhaney, Vorobjovas, Sambissa, Vefa Temel, Loshaj, Mamadou ve Emir Kaan Gültekin ile sahadaydı.
Siyah-beyazlı ekip, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1’lik skorla kazandı. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 75’inci dakikada Enes Cinemre ve 85’inci dakikada Cenk Tosun’un kaydetti. İstanbulspor’un tek golünü ise 26’ncı dakikada Vorobjovas attı. Öte yandan karşılaşmanın 90+1’inci dakikasında İstanbulspor’da Traore penaltıdan yararlanamadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.