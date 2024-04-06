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Kızılcık Şerbeti dizisine bomba isim!

Gold Film'in Show TV için hazırladığı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin her bir sahnesi büyük ilgiyle takip edilirken, oyuncu kadrosuna son olarak yeni bir isim katıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisine bomba isim! mask
Kızılcık Şerbeti dizisine bomba isim!
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“Kızılcık Şerbeti” adlı dizi, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Gold Film imzası taşıyan bu diziye yeni bir oyuncu katılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önümüzdeki bölümlerde genç bir yetenek diziye konuk olacak. Daha önce Netflix'in "Adsız Aşklar" ve NOW TV'nin "Korkma Ben Yanındayım" dizilerinde rol alan Hatice Deniz, fenomen diziye dahil olacak.

Hatice Deniz, dizide Sevilay karakterini canlandıran Özlem Çakar Yalçınkaya'nın kızı Begüm rolüne hayat verecek.

Kızılcık Şerbeti dizisine bomba isim!

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06 Nis 2024 - 18:24 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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