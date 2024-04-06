Kızılcık Şerbeti dizisine bomba isim!

“Kızılcık Şerbeti” adlı dizi, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Gold Film imzası taşıyan bu diziye yeni bir oyuncu katılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önümüzdeki bölümlerde genç bir yetenek diziye konuk olacak. Daha önce Netflix'in "Adsız Aşklar" ve NOW TV'nin "Korkma Ben Yanındayım" dizilerinde rol alan Hatice Deniz, fenomen diziye dahil olacak.

Hatice Deniz, dizide Sevilay karakterini canlandıran Özlem Çakar Yalçınkaya'nın kızı Begüm rolüne hayat verecek.