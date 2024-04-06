Ankaragücü şampiyon oldu

18 maçta 41 puan ulaşan Ankaragücü bir maçı eksik 38 puanı bulunan Beşiktaş'ı iki maçta da yenerek 2'li averajla geçip şampiyonluk ipini gögüsledi.
Ankaragücü'nün Samsunspor'u 4-0 yendiği maçı Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Sportif Direktör Yılmaz Bal ve bazı yöneticiler de izledi.
Beşiktaş ligin son maçını yarın Gençlerbirliği ile oynayacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.