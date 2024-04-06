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Ankaragücü şampiyon oldu

Ankaragücü ligin son maçında Samsunspor'u 4-0 yenip U17 Elit A 1. Grup Şampiyonu oldu.

Ankaragücü şampiyon oldu mask
Ankaragücü şampiyon oldu
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18 maçta 41 puan ulaşan Ankaragücü bir maçı eksik 38 puanı bulunan Beşiktaş'ı iki maçta da yenerek 2'li averajla geçip şampiyonluk ipini gögüsledi.

Ankaragücü'nün Samsunspor'u 4-0 yendiği maçı Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Sportif Direktör Yılmaz Bal ve bazı yöneticiler de izledi.

Beşiktaş ligin son maçını yarın Gençlerbirliği ile oynayacak.

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06 Nis 2024 - 18:20 Ankara- Spor

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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