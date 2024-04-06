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Sosyal medyayı salladı!

Gündemi sürekli olarak sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla meşgul eden Gökhan Türkmen, imajında önemli değişiklikler yaptı. Şarkıcının yeni tarzı, sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyayı salladı! mask
Sosyal medyayı salladı!
Sosyal medyayı salladı!
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Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, son dönemde yaptığı açıklamalarla sıkça dikkat çekiyordu.

Yeni şarkısıyla birlikte imajında da değişikliğe giden Türkmen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş yankı uyandırıyor.

Türkmen'in spor salonundaki paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şarkıcı, saç, sakal tıraşı ve giyim tarzıyla takipçilerini şaşırttı.

Şarkıcıya sosyal medyada yorum yağdı. Türkmen'e, "Bu sakal ne kral yapma ya", "Bu hal ne abi", "Abi ne yaptın kendine!", "Çok yakışmış bence" gibi yorumlar yapıldı.

# gokhan turkmen, yenı tarz, saç, sakal, sosyal

06 Nis 2024 - 18:06 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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