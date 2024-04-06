Sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, son dönemde yaptığı açıklamalarla sıkça dikkat çekiyordu.
Yeni şarkısıyla birlikte imajında da değişikliğe giden Türkmen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş yankı uyandırıyor.
Türkmen'in spor salonundaki paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şarkıcı, saç, sakal tıraşı ve giyim tarzıyla takipçilerini şaşırttı.
Şarkıcıya sosyal medyada yorum yağdı. Türkmen'e, "Bu sakal ne kral yapma ya", "Bu hal ne abi", "Abi ne yaptın kendine!", "Çok yakışmış bence" gibi yorumlar yapıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.