Sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, son dönemde yaptığı açıklamalarla sıkça dikkat çekiyordu.

Yeni şarkısıyla birlikte imajında da değişikliğe giden Türkmen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş yankı uyandırıyor.

Türkmen'in spor salonundaki paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şarkıcı, saç, sakal tıraşı ve giyim tarzıyla takipçilerini şaşırttı.

Şarkıcıya sosyal medyada yorum yağdı. Türkmen'e, "Bu sakal ne kral yapma ya", "Bu hal ne abi", "Abi ne yaptın kendine!", "Çok yakışmış bence" gibi yorumlar yapıldı.