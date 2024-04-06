06 Nis 2024 - 17:54- Magazin G:

Ahmet Kural baba oldu!

Oyuncu Ahmet Kural (41) ile avukat Çağla Gizem Şahin (34)'in bebekleri dünyaya geldi. Kural, baba olduğu sevincini sosyal medya hesabından duyurdu ve eşi ile oğlu Kemal'in sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.

Ahmet Kural baba oldu! mask
Ahmet Kural baba oldu!
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Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ünlü oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin, hayatlarını birleştirerek nikah masasına oturmuşlardı.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin çiftinin bebekleri dünyaya geldi. İkilinin ilk kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşadığı öğrenildi. Bebekleri Kemal adını verdikleri oğullarının doğum haberini Ahmet Kural, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Oğlunu kucağına alan Ahmet Kural, ‘’Bin aydan hayırlı Kadir Geceniz mübarek olsun. Bu gece bize ayrıca hayrıyla, mutluluğuyla ve Allah’ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiği oğlumuz Kemal Kural’la geldi. Her şey yolunda, Çağla da Kemal de sağlıklı. Bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik’’ ifadelerini kullandı.

Ahmet Kural baba oldu!

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06 Nis 2024 - 17:54 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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