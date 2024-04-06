Galatasaray, Şanlıurfa'ya hareket etti

Galatasaray, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'nin sahaya U19 takımı ile çıkacağı bilgisine rağmen A Takım oyuncularıyla seyahat etti. Sarı-kırmızılı takımın İcardi, Toreira ve Mertens gibi oyuncuları, taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirerek imza alma fırsatı buldu.