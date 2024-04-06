Galatasaray, Şanlıurfa'ya hareket etti

Galatasaray, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'nin sahaya U19 takımı ile çıkacağı bilgisine rağmen A Takım oyuncularıyla seyahat etti. Sarı-kırmızılı takımın İcardi, Toreira ve Mertens gibi oyuncuları, taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirerek imza alma fırsatı buldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.