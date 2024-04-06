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Galatasaray, Şanlıurfa'ya hareket etti

Galatasaray, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.

Galatasaray, Şanlıurfa'ya hareket etti
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Galatasaray, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'nin sahaya U19 takımı ile çıkacağı bilgisine rağmen A Takım oyuncularıyla seyahat etti. Sarı-kırmızılı takımın İcardi, Toreira ve Mertens gibi oyuncuları, taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirerek imza alma fırsatı buldu.

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06 Nis 2024 - 17:26 DHA - Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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