Sosyete pazarında hırsızlık

Bakırköy'de kurulan sosyete pazarında iddiaya göre, hırsızlık yaparken yakalanan 3 kadın "bomba var" diye bağırınca panik yaşandı.Şüphelilerin bağırmasıyla, bayram alışverişi için pazara gelenler kaçmaya başladı. Pazarda yaşanan panik cep telefonu kamerasına da yansıdı.