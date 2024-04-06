- Asayiş

Cenaze yolunda kaza

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü Ramazan Kaplan (37) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Cenaze yolunda kaza mask
Cenaze yolunda kaza
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Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa- Harmancık kara yolu Orhaneli ilçesi Eskidanışment Mahallesi Korucak mevkisinde meydana geldi. Harmancık yönüne giden Ramazan Kaplan idaresindeki 16 AYH 482 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole düştü. Kazada, sürücü Kaplan ile yanındaki Melek Salı (35), Mehmet Salı (36), Orhan Salı (56) ve Hidayet Aydın (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla Orhaneli ve Çekirge Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ramazan Kaplan kurtarılamadı.

Ramazan Kaplan’ın, amcası Raif Kaplan’ın (81) cenazesine katılmak üzere akrabaları ile birlikte Bursa’dan Büyükorhan ilçesine gitmek için yola çıktığı belirtildi. 3 çocuk babası Kaplan, Büyükorhan ilçesinin Karalar Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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06 Nis 2024 - 14:53 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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