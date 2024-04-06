Diyarbakır Bismil ilçesi kırsal Kurmuşlu mevkiinde meydana gelen kazada M.S.Ç’nin kontrolünü yitirdiği 72 AAZ 171 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten akışını sağladı. Sürücü M.C.D. ile araçta bulunan E.Ç. (5), S.Ş. (1), H.Ş. (2), M.A (2), A.H. (4), L.Y.Ş (5), N.K. (65), ve M.A. (39), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bismil Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.