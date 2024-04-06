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Otomobil şarampole yuvarlandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı, 6’sı çocuk, 9 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı
Otomobil şarampole yuvarlandı
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Diyarbakır Bismil ilçesi kırsal Kurmuşlu mevkiinde meydana gelen kazada  M.S.Ç’nin kontrolünü yitirdiği 72 AAZ 171 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten akışını sağladı. Sürücü M.C.D. ile araçta bulunan E.Ç. (5), S.Ş. (1), H.Ş. (2), M.A (2), A.H. (4), L.Y.Ş (5), N.K. (65), ve M.A. (39), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bismil Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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06 Nis 2024 - 14:41 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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