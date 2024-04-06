Rusya'dan dronlu saldırı

Rusya bugün erken saatlerde Ukrayna’nın Harkiv kentine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Konutların isabet aldığını açıklayan yerel yetkililer, 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Ukrayna Acil Durum Hizmetleri (DSNS), Harkiv kentine bugün erken saatlerde Rusya tarafından insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini, 6 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı. DSNS, 9 konut ve bir benzin istasyonu dahil çeşitli binalarda saldırı sonucu yangın meydana geldiğini ve ekiplerin müdahale ettiğini belirtti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.