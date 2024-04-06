Rusya'dan dronlu saldırı

Rusya bugün erken saatlerde Ukrayna’nın Harkiv kentine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Konutların isabet aldığını açıklayan yerel yetkililer, 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durum Hizmetleri (DSNS), Harkiv kentine bugün erken saatlerde Rusya tarafından insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini, 6 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı. DSNS, 9 konut ve bir benzin istasyonu dahil çeşitli binalarda saldırı sonucu yangın meydana geldiğini ve ekiplerin müdahale ettiğini belirtti.