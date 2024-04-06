Başkente trafik denetimi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte trafik denetimlerini artırdı. Bu kapsamda, Ankara'nın tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturularak, denetimler yapıldı. Kent genelinde yaklaşık 2 bin polisle gerçekleştirilen denetimler sırasında otobüs sürücülerin şehir içi ve şehirlerarası yetki belgeleri, araçların muayene ve sigortaları denetlendi. Denetimlerde, sürücülerin ehliyetleri ve ruhsatları kontrol edildi. Ekipler, trafik kuralları ve emniyet kemeri takma konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan sürücülere ise para cezası uygulandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.