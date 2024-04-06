Başkente trafik denetimi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte trafik denetimlerini artırdı. Bu kapsamda, Ankara'nın tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturularak, denetimler yapıldı. Kent genelinde yaklaşık 2 bin polisle gerçekleştirilen denetimler sırasında otobüs sürücülerin şehir içi ve şehirlerarası yetki belgeleri, araçların muayene ve sigortaları denetlendi. Denetimlerde, sürücülerin ehliyetleri ve ruhsatları kontrol edildi. Ekipler, trafik kuralları ve emniyet kemeri takma konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan sürücülere ise para cezası uygulandı.