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Başkente trafik denetimi

Ankara'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla yaklaşık 2 bin polisle kentin giriş ve çıkış noktalarında trafik denetimi yapıldı, sürücüler emniyet kemeri başta olmak üzere kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Başkente trafik denetimi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte trafik denetimlerini artırdı. Bu kapsamda, Ankara'nın tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturularak, denetimler yapıldı. Kent genelinde yaklaşık 2 bin polisle gerçekleştirilen denetimler sırasında otobüs sürücülerin şehir içi ve şehirlerarası yetki belgeleri, araçların muayene ve sigortaları denetlendi. Denetimlerde, sürücülerin ehliyetleri ve ruhsatları kontrol edildi. Ekipler, trafik kuralları ve emniyet kemeri takma konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan sürücülere ise para cezası uygulandı.

# Ankara Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Ramazan Bayramı, Ankara, Ramazan, ISE

06 Nis 2024 - 14:29 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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